МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Urals в Европе, основного товара российского экспорта, впервые с сентября 2014 года превысила отметку 95 долларов за баррель, сообщает международное ценовое агентство Argus. Нефть торгуется без единой динамики после роста в цене на 2%

"Цена на Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье 4 февраля превысила 95 долларов за баррель, что произошло впервые с сентября 2014 года", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти в условиях высокой геополитической напряженности в мире, а также из-за опасений недостаточного предложения сырья вследствие быстрого восстановления спроса.