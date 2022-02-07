МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в денежном выражении в 2021 году вырос на 51,8% по сравнению с показателем за 2020 год, составив 110,119 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Россия увеличила экспорт угля, алюминия и черных металлов в 2021 году

При этом физический экспорт нефти в 2021 году сократился на 3,8%, до 229,998 миллиона тонн.

Только за декабрь экспорт нефти в стоимостном выражении вырос на 8,2%, до 10,717 миллиарда долларов. Физический объем экспортируемой нефти также вырос — на 10,9%, до 19,609 миллиона тонн.

Экспорт нефти из России превысил показатель за весь 2020 год еще по итогам девяти месяцев 2021 года, достигнув тогда 77,9 миллиарда долларов. По данным ФТС, в 2020 году экспорт нефти из России в денежном выражении упал на 40,8% — до 72,4 миллиарда долларов, а в физическом — на 11,4%, до 238,6 миллиона то

ЭКСПОРТ БЕНЗИНА

По данным ФТС, экспорт бензина из России в денежном выражении в 2021 году вырос на 15,8% по сравнению с показателем за 2020 год, до 2,548 миллиарда долларов, а дизельного топлива — на 34,5%, до 26,157 миллиарда долларов.

При этом физический экспорт бензина в 2021 году сократился на 24,5%, до 4,403 миллиона тонн. По дизельному топливу объем экспорта также снизился — на 7,6%, до 49,241 миллиона тонн.

Только за декабрь экспорт бензина в стоимостном выражении составил 209,3 миллиона долларов, снизившись на 9,1%. Физический объем экспортируемого бензина вырос на 1,1%, до 305,1 тысячи тонн.

Всего нефтепродуктов Россия экспортировала в 2021 году — 144,301 миллиона тонн, что на 1,8% больше, чем в 2020 году. Их экспорт в денежном выражении вырос чуть более чем в 1,5 раза, составив 69,956 миллиарда долларов.