МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Соединенные штаты и Евросоюз заявили о поддержке энергобезопасности Украины и Молдавии, говорится с сообщении по итогам состоявшегося в понедельник в Вашингтоне заседания совместного совета по энергетике. ЕС обратился к мировым поставщикам энергии для решения газового вопроса

Как сообщают трансатлантические союзники в своем заявлении, помощь будет заключаться в том числе за счет налаживания реверсивных поставок газа и их синхронизации с континентальной электросетью ЕС.

"Совет подтвердил недопустимость использования поставок энергоносителей в качестве оружия или рычага геополитического влияния. Это убеждение лежит в основе поддержки советом устойчивости и энергетической безопасности восточных партнеров, таких как Республика Молдова и Украина, в том числе за счет реверсивных потоков газа", — говорится в документе по результатам совета.

"Совет подчеркнул важность продолжения поддержки процесса синхронизации электрических сетей Украины и Республики Молдова с континентальной европейской сетью", — говорится в заявлении.

Кроме того, США и Евросоюз подтвердили значение Украины как "стратегической страны — транзитера газа".

"Совет выражает сохраняющуюся поддержку изучению новых маршрутов транзита газа и возможностей для поставок из ЕС на Украину", — добавляется в заявлении.

В Москве не раз заявляли, что РФ выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.

Ранее гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что в прошлом году транзит природного газа из РФ через Украину составил 41,7 миллиарда кубометров.

В свою очередь в конце 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания полностью исполнила обязательства по транзиту газа через Украину – контракт предусматривал прокачку 40 миллиардов кубометров.

При этом "Газпром" подчеркивал, что поставляет топливо в соответствии с заявками потребителей в согласно контрактным обязательствам.

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