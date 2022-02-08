2022-02-08T12:32:36+03:00
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2022-02-08T12:32:36+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220208/836016424.html
Посол России рассказал о предложении Ирана по своповым поставкам газа
Энергетика
Новости
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. ПОСОЛ РФ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ИРАНА ПО СВОПОВЫМ ПОСТАВКАМ ГАЗА: ТЕГЕРАН ПЕРЕДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭНЕРГЕТИКЕ, МОСКВА ПРОРАБАТЫВАЕТ Новость дополняется ПРАЙМ, 08.02.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. ПОСОЛ РФ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ИРАНА ПО СВОПОВЫМ ПОСТАВКАМ ГАЗА: ТЕГЕРАН ПЕРЕДАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭНЕРГЕТИКЕ, МОСКВА ПРОРАБАТЫВАЕТ
Новость дополняется