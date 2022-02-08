МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах во вторник растут на 0,6-4,3% к расчетной цене понедельника и колеблются в диапазоне 945-980 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на нефть снижаются в ожидании переговоров по Ирану

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии чуть превысила 960 долларов. Уже через минуту цены выросли почти до 980 долларов, но продержались на этом уровне недолго, замедлив темпы роста. Ценовой минимум на торгах пока составляет 945 долларов. В целом фьючерсы — после снижения расчетной цены в понедельник до 938,2 доллара — на торгах во вторник дорожают на 0,6-4,3%.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).