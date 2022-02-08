Путин считает, что отказываться от углеводородов пока рановато
ПУТИН: ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УГЛЕВОДОРОДОВ ПОКА РАНОВАТО, НО НУЖНО ПОНИМАТЬ, КУДА ДВИЖЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
https://1prime.ru/energy/20220208/836018615.html
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ПУТИН: ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УГЛЕВОДОРОДОВ ПОКА РАНОВАТО, НО НУЖНО ПОНИМАТЬ, КУДА ДВИЖЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
https://1prime.ru/energy/20220208/836018615.html
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