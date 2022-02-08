2022-02-08T17:04:39+03:00
2022-02-08T17:04:39+03:00
2022-02-08T17:04:39+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220208/836018626.html
В "Газпроме" оценили подход "Молдовагаза" к аудиту задолженности
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПОДХОД МОЛДАВСКОЙ СТОРОНЫ К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ МОЛДОВАГАЗА ИДЕТ ВРАЗРЕЗ С ДОГОВОРЕННОСТЯМИ, ДОСТИГНУТЫМИ В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА — ГАЗПРОМ Новость дополняется ПРАЙМ, 08.02.2022
энергетика, экономика, новости, газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/24/835592413.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/24/835592413.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/24/835592412.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/24/835592412.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/24/835592400.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/24/835592400.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. ПОДХОД МОЛДАВСКОЙ СТОРОНЫ К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ МОЛДОВАГАЗА ИДЕТ ВРАЗРЕЗ С ДОГОВОРЕННОСТЯМИ, ДОСТИГНУТЫМИ В ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА — ГАЗПРОМ
Новость дополняется