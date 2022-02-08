МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Стоимость летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника достигла новых ценовых максимумов, свидетельствуют итоги торгов. В Москве дорожает бензин АИ-92

Цена летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России во вторник чуть выросла на 0,09%, тем самым обновив рекорд — 56 546 рублей за тонну. Также подорожал и межсезонный дизель — до 57 169 рублей (плюс 0,32%). Зимнее топливо опустилось в цене на 0,23%, до 59 778 рублей.

Бензин Аи-92 подорожал на бирже на 0,34%, до 51 338 рублей за тонну. Аи-95, напротив, подешевел на 0,1%, его стоимость по итогам торгов составила 53 773 рубля.

Цена мазута опустилась до 30 882 рублей за тонну, потеряв 0,11%. Самую большую динамику во вторник показали сжиженные углеводородные газы (СУГ), они подешевели на бирже на 1,92%, до 30 599 рублей за тонну.