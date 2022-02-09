В МИД России оценили возможность США покрыть поставки энергоресурсов в ЕС
Мария Захарова: США не способны даже частично перекрыть российские поставки энергоресурсов в ЕС
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что США не способны даже частично перекрыть поставки энергоресурсов в ЕС, которые производит РФ.
По ее мнению, речь идет "об элементарной попытке, пользуясь искусственно созданной самими американцами политической конъюнктурой, оккупировать часть еэсовского рынка энергоресурсов, на выгодных для себя и не очень выгодных для европейцев условиях получить рычаги максимального влияния на энергетическую политику Евросоюза".
Она отметила, что никакой заботы об энергетической безопасности ЕС в данном случае нет и указала на агрессивные действия США в отношении России и энергетических проектов.
https://1prime.ru/energy/20220209/836027166.html
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