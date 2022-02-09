МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что США не способны даже частично перекрыть поставки энергоресурсов в ЕС, которые производит РФ. Рябков прокомментировал заявления США и ЕС по "Северному потоку-2"

По ее мнению, речь идет "об элементарной попытке, пользуясь искусственно созданной самими американцами политической конъюнктурой, оккупировать часть еэсовского рынка энергоресурсов, на выгодных для себя и не очень выгодных для европейцев условиях получить рычаги максимального влияния на энергетическую политику Евросоюза".

Она отметила, что никакой заботы об энергетической безопасности ЕС в данном случае нет и указала на агрессивные действия США в отношении России и энергетических проектов.