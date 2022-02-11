ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны из-за кризиса вокруг Украины невозможно, поскольку такое развитие событий обернется крахом для мировой экономики, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон. 

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США и страны Европы в настоящее время ведут переговоры с крупнейшими экспортерами топлива по всему миру, чтобы избежать "шоков" с поставками энергоносителей, которые, по мнению Запада, могут стать результатом развития ситуации вокруг Украины. Россия неоднократно заявляла, что намерена выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу в полном объеме.

"Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут (с западного рынка — ред.) практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику", — прокомментировал Ситтон.

Собеседник указал, что с период с 2008 по 2009 год дефицит на мировом нефтяном рынке составлял лишь порядка 3%, однако даже на этом фоне цена на "черное золото" выросла до 140 долларов США за баррель. Ситтон допустил, что при полном исключении российской доли с рынка энергоносителей стоимость барреля нефти может взлететь до 200-300 долларов.

Бывший комиссар техасского нефтяного регулятора отметил, что альтернативные поставки топлива на мировой рынок со временем могут быть налажены из Малайзии, Канады и Венесуэлы. Однако, по его словам, не стоит ожидать, что этого объема энергоносителей будет достаточно в течение как минимум трех лет.

По мнению Ситтона, администрация президента США Джо Байдена не сможет восполнить дефицит энергоносителей на мировом рынке в случае, если решит ввести санкции против энергетического сектора России: помочь хозяину Белого дома в реализации подобного плана сможет разве что машина времени.

"Единственное, что поможет Байдену в этой ситуации, — это машина времени", — сказал Ситтон, отвечая на вопрос о том, сможет ли администрация президента США найти способ компенсировать дефицит нефти и газа на мировом рынке в случае введения рестрикций против РФ.

"Ему придется вернуться лет на 20 назад и начать бурение всех запасов нефти в США, параллельно заставив каким-то образом Венесуэлу и Канаду нарастить добычу нефти — только тогда мы сможем заменить российские нефть и газ. Таким образом, если подходить реалистично, на сегодняшний день нет способа сделать это", — указал бывший глава техасского нефтяного регулятора.

Собеседник добавил, что реализация в США подобной задачи потребует многих лет работы и миллиардов долларов инвестиций. При это он считает, что даже если бы США и такие крупные нефтедобытчики, как Саудовская Аравия или Кувейт, нарастили производство "черного золота", то и этих объемов оказалось бы недостаточно для компенсации российской доли на мировом рынке.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.