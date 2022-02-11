МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Высокий уровень мировых цен на нефть в настоящий момент является следствием геополитики, премия за геополитические риски в стоимости барреля составляет примерно 10 долларов, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. В США назвали последствия прекращения поставок нефти и газа из России

Нефть марки Brent сейчас торгуется у отметки 90-91 доллар за баррель. При этом 7 февраля ее котировки достигали 94 долларов за баррель впервые с октября 2014 года.

"Текущий уровень цен на нефть – это эффект геополитики. Причем премия эта очень высокая. Традиционно на нее отводят 5-7 долларов, но сейчас, в силу того что геополитическими факторами является не только Иран, но новая линия противостояния — Россия-США-НАТО, она составляет примерно 10 долларов (за баррель — ред.)", — считает он.

А ЧТО ЕСЛИ БЕЗ?

По мнению Громова, если сейчас нефтяные котировки штурмуют диапазон 90-93 доллара за баррель, то без геополитического фактора они бы сразу упали примерно до 82-83 долларов. И, вероятно, в дальнейшем с каждым месяцем цены бы продолжали плавную коррекцию вниз, так как объемы производства нефти в мире продолжают расти. Bloomberg подсчитал сверхдоходы России от дорогой нефти

"Если бы сейчас мы оказались только в рамках фундаментальных факторов, то текущие цены им не отвечают. Да, пока дефицит предложения есть, но незначительный и при этом устойчивый. В принципе, в течение 2021 года он демонстрировал примерную устойчивость на уровне 1,2-1,5 миллиона баррелей в сутки. Коммерческие запасы сокращаются, но ситуация может развернуться в любой момент", — добавляет эксперт.

Он пояснил, что в 2021 году хоть и медленно, но принимались инвестиционные решения по запуску новых нефтяных проектов в отрасли, в частности, в США, Норвегии, Бразилии. Они начнут давать отдачу где-то с конца первого квартала, а результаты проявятся примерно к лету. "Наступит ситуация, в которой рынок может войти в совершенно другую фазу, когда вот этого дефицита не будет", — заключил Громов.

ЧЕГО БОИТСЯ РЫНОК

Одна из геополитических линий, обозначенная Громовым как Россия-США-НАТО, заключается в том, что Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны РФ у границ Украины. Конфликт в информационном пространстве увязывается с опасениями за стабильность поставок российских нефти и газа в случае его эскалации. Все изменилось. На рынке нефти началась война

Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Уже традиционным, но все еще представляющим неопределенность для рынка, является иранский вопрос. Односторонний выход США в мае 2018 года из ядерной сделки по Ирану и восстановление санкций против Тегерана привел, помимо прочего, к сокращению добычи нефти. Сейчас идет работа по возобновлению сделки.

Так, во вторник в Вене возобновился уже восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По мнению Громова, если санкции с Ирана будут сняты, это вернет на рынок в течение нескольких месяцев около 1 миллиона баррелей в сутки иранской нефти.