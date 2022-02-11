МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Цена нефти на уровне 90 долларов за баррель и среднегодовая цена газа в Европе на уровне 550-600 долларов за 1 тысячу кубометров принесет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2022 года около 6 триллионов рублей, подсчитал для РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Эксперт рассказал, как геополитика завысила цены на нефть

Объем ФНБ на 1 января 2022 года составлял 13,565 триллиона рублей. "За 2022 год в ФНБ может поступить до 6 триллионов рублей при цене нефти 90 долларов за баррель и среднегодовой цене газа в Европе на уровне 550–600 долларов за тысячу кубометров ", — сказал Колобанов.

Эксперт отметил, что в принятом бюджете на 2022 год запланировано получить нефтегазовых доходов в размере 9,542 триллиона рублей, что составит 38,1% от плановых суммарных доходов федерального бюджета. При этом данные цифры были рассчитаны при среднегодовой цене нефти Urals в 64,5 доллара за баррель и экспортной цене газа в 236,4 доллара за тысячу кубометров.

"В случае сохранения цены на нашу нефть на достигнутом в январе уровне 90 долларов за баррель и с учетом цен на газ на хабе TTF в среднем по 2022 году в размере 550-600 долларов за тысячу кубометров (экспортная цена, конечно же, будет ниже на 30-40%) можно оценить, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2022 году составят порядка 12 триллионов рублей, что на треть больше показателя за 2021 год. Причем газовая отрасль даст менее 20% от этой суммы, а две трети поступит от НДПИ на нефть", — указал собеседник агентства.

Он также добавил, что ненефтегазовые доходы от отрасли в 2022 году также могут вырасти сверх запланированных объемов за счет налога на прибыль и дивидендов от госкомпаний.

Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находится на уровне 44,2 доллара за баррель) покупает для ФНБ иностранную валюту, а также золото, которому отведено 20% в структуре фонда. Операции в интересах Минфина проводит Банк России.