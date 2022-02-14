МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Глава немецкой партии "Союз90/Зеленые" Риканду Ланг заявила, что ответные меры западных стран на возможную эскалацию РФ ситуации вокруг Украины могут включать шаги против газопровода "Северный поток — 2". Дипломат объяснил, что сделает Россия, если закроют "Северный поток-2"

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, скажет ли канцлер ФРГ Олаф Шольц прямо во время визита в Москву, что "Северный поток — 2" может попасть под ответные меры Запада, Ланг сказала, что при эскалации со стороны Москвы на столе будут лежать все необходимые ответные меры, в том числе и по газопроводу.

"Я ожидаю, что во время его визита в Россию будет ясность, которая имеется в позиции правительства (ФРГ — ред.)", сказала она.

Ранее руководство "Зеленых" провело традиционное заседание по обсуждению ряда вопросов. По словам Ланг, тема ситуации вокруг Украины была одной из основных.

"Мы едины в коалиции, что не нужно спекулировать о будущем, а здесь и сейчас заниматься дипломатией и переговорами, чтобы предотвратить войну в ЕС. Как и прежде мы с нашими партнерами и союзниками должны сделать все, чтоб дипломатическим путем прийти к решению и способствовать деэскалации", — заявила глава "Зеленых".

По словам Ланг, на это направлены контакты главы МИД Германии Анналены Бербок и канцлера Шольца. Она пояснила, что их визиты в Киев и Москву являются "сигналом готовности к диалогу, а также того, что Германия стоит без всяких "но и если" на стороне Украины".

Должно быть понятно, что цена, которую должен будет заплатить президент России Владимир Путин, если он и далее будет наращивать напряженность, очень высока, добавила она.