МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Съезд немецкой партии "Союз 90/Зеленые" 29 января избрал новых сопредседателей на смену Роберту Хабеку и Анналене Бербок. В ФРГ призвали Бербок подтвердить планы Германии по "Северному потоку-2"

Ими стали 28-летняя Риканду Ланг и 46-летний Омид Нурипура. Новые лидеры вступят в должность после 14 февраля, когда результаты выборов дополнятся завершенным голосованием по почте.

По данным организаторов съезда, голос за Ланг отдали 75,93% делегатов, а за Нурипура — 82,58%.

Сообщается, что бывшие сопредседатели политического движения, Хабек и Бербок, не смогли остаться на своих постах в партии, так как вместе с социал-демократами вошли в новое федеральное правительство ФРГ. Лидер "зеленых" ФРГ заявила, что "Северный поток-2" является ошибкой

Хабек стал вице-канцлером и возглавил министерство экономики и по делам климата. Бербок стала главой МИД.

Ланг

В своей предвыборной речи Ланг назвала "огромным шансом" участие политического движения "Зеленые" в правительстве ФРГ. Она подчеркнула, что политика должна быть основана на "защите климата и социальной справедливости".

С 2019 года Ланг входит в федеральное правление партии.

Нурипур

Нурипур считается экспертом во внешней политики. Он родился в Иране и переехал в Германию в возрасте 13 лет.

В январе 2022 года он заявил в интервью изданию Spiegel, что решение по санкциям против РФ связано исключительно с ситуацией вокруг Украины.

Помимо этого, Нурипур назвал "ошибкой" решение о строительстве газопровода "Северный поток — 2".

При этом, по его словам, партия "Зеленые" не намерена вмешиваться в процесс сертификации Nord Stream 2, так как это стало бы нарушением закона.

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