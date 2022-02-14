Цена WTI превысила $95 за баррель впервые с 2014 года
Цена нефти WTI превысила $95 за баррель впервые с 17 сентября 2014 года
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник растут примерно на 2%, а стоимость марки WTI впервые с 17 сентября 2014 года превысила 95 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,05% — до 96,37 доллара за баррель.
Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,55% — до 95,48 доллара.
https://1prime.ru/energy/20220214/836067127.html
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