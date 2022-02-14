МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник растут примерно на 2%, а стоимость марки WTI впервые с 17 сентября 2014 года превысила 95 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на рисках перебоев с поставками

По состоянию на 22.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,05% — до 96,37 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,55% — до 95,48 доллара.