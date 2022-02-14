МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в марте вырастет по сравнению с текущим месяцем на 109 тысяч баррелей в день, или на 1,3%, до 8,707 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе добыча в бассейне Permian вырастет на 71 тысячу баррелей, до 5,205 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford рост составит 24 тысячи, до 1,146 миллиона, на Bakken и Anadarko – по 6 тысяч на каждом, до 1,198 миллиона и 399 тысяч соответственно.

На Appalachia и Niobrara рост составит по одной тысяче, до 114 тысяч баррелей в сутки и 612 тысяч соответственно. На месторождении Haynesville добыча не изменится и останется на уровне 33 тысячи баррелей в день.

Также EIA ожидает в марте общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 499 миллионов кубических футов, до 91,686 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в январе сократилось по сравнению с декабрем на 191, до 4 466.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.