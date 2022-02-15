МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Предел стоимости сырьевых цен в мире еще не достигнут, в частности стоимость нефти далека от максимума — в ценах 2008 года с поправкой на инфляцию и на дефицит предложения она должна была бы стоить около 200 долларов по марке Brent, заявил журналистам директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Dragon Oil нашла месторождение нефти в 100 миллионов баррелей в Египте

"Для компаний, которые работают в сфере сырья (металлы, газ и другие – ред.), предел роста сырьевых цен еще не достигнут. Отдельно по нефти: когда смотрят на уровни 90-95 долларов за баррель, говорят, что это похоже на 2014 год. Но на самом деле нет. С поправкой на инфляцию 94-95 долларов за баррель Brent сейчас – это примерно 79-80 долларов за баррель в 2014 году. Мы еще не на тех уровнях по ценам на нефть в реальном выражении", — сказал он.

"Стоимость нефти в 147,5 доллара за баррель (исторический максимум был в 2008 году — ред.), в текущих ценах нефть должна быть в районе 192 долларов за баррель, условно говоря. Чтобы возникло такое же близкое влияние цен на глобальный рост индекса потребительских цен", — добавил эксперт.

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин отметил, что основная причина текущего дефицита предложения нефти на мировом рынке это недоинвестированность в нефтяной сектор в целом: пик инвестиций в отрасли пришелся на 2011-2014 годы, а с 2015 года ресурсные компании поддерживали свое производство и не пытались его увеличивать, понимая, что это может быть опасно.

По мнению Брагина, геополитика была хорошим поводом для взлета цен на нефть в последние дни выше 96 долларов за баррель Brent, но основная причина роста – это дефицит предложения. Без геополитической премии стоимость нефти была бы в районе 90 долларов за баррель, то есть "геополитическая премия очень условная", считает он.

К текущему моменту апрельский фьючерс на нефть марки Brent падает на порядка 2,85% — до 93,73 доллара за баррель.