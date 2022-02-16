МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в 2021 году нарастила выпуск бензина на двух своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) — Омском и Московском — до 7,26 миллиона тонн, что на 5,3% больше показателя годом ранее, сообщила компания. "Газпром нефть" перевела ряд расчетов в юани

Производство дизельного топлива выросло за отчетный период на 7,9% — до 9,69 миллиона тонн, выпуск авиакеросина — на 39,6%, до 2,55 миллиона тонн. Производство дорожных и строительных битумов увеличилось на 15,7% и составило 2,15 миллиона тонн.

Совокупно НПЗ компании в Москве и Омске переработали 32,24 миллиона тонн нефтяного сырья, что на 8,3% больше, чем годом ранее. "Газпром нефть" в России владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами — Московским и Омским, а также совместно с "Роснефтью" — НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Кроме того, у нее контрольный пакет акций в компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которой принадлежит НПЗ в Панчево (Сербия).

"Газпром нефть" проводит программу модернизации Омского и Московского НПЗ для повышения экологических и технологических характеристик с 2008 и 2011 годов соответственно. Программа рассчитана до 2025 года, совокупный объем инвестиций — 700 миллиардов рублей. В рамках первого этапа программы построены и модернизированы ключевые установки, позволившие полностью перейти на выпуск топлива класса "Евро-5". Сейчас идет второй этап, в результате которого будет увеличена глубина переработки нефти.