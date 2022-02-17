МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Италия ожидает сигналов разрядки украинского кризиса ото всех сторон, не только от России, однако обострение ситуации выглядело нарочным для удержания высоких цен на энергоресурсы, заявил РИА Новости председатель комиссии по иностранным делам сената итальянского парламента Вито Петрочелли. Украина ввела ограничения в отношении Белоруссии

"Я считаю, что в кризисе наступил момент разрядки после того, как можно было увидеть отвод, по крайней мере, части российских войск от границы. Понятно, что мы ждем сигналов разрядки ото всех сторон, не только от России", — заявил он в преддверии визита главы МИД Италии Ди Майо в Москву.

Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Я очень доволен тем, как итальянское правительство приняло участие в поддержании диалога с Россией. И я рад тому, что у министра Ди Майо есть возможность провести переговоры в России после поездки на Украину", — сказал Петрочелли.

По словам, Россия добилась "успеха по возвращению вопросов двусторонних отношений и всеобщей безопасности в повестку", доказательством чего можно считать и "активизацию британских властей", визиты президента Франции, канцлера Германии, а также приезд Ди Майо в РФ.

"Сегодня российское правительство и президент Путин добились двух целей: во-первых, они вернули в повестку дня тему безопасности, ее всеобщего характера, и это касается не только восточноевропейского региона, а всего международного контекста. Такой ведущей роли Москвы на международном уровне давно не наблюдалось, с момента исключения от формата G8. Такой результат читается и со стороны Запада: стороны возвращаются к полезному диалогу с Москвой", — сказал он.

С другой стороны, подчеркнул Петрочелли, Москва в контексте украинского кризиса добилась сохранения высоких цен на энергоресурсы.

"Я считаю, что Москва и Вашингтон добились молчаливого согласия в том, чтобы раздувать и преувеличивать тон дискуссии по украинскому кризису. Одним из результатов этого стал рост цен на газ и нефть, что оказалось на руку Москву и другим странам-экспортерам, включая США. Неслучайно никакого голоса не подала Норвегия, которая входит в НАТО, но при этом является поставщиком энергоресурсов", — заявил парламентарий.

"Я говорю "к сожалению", потому что многие европейские СМИ последовали этому раздуванию, и сейчас мы будем платить цену за то, что мы это поддержали. Италия также сыграла свою роль в стабилизации, и этому будет способствовать и визит Ди Майо. Но меня беспокоит та роль, которую сыграли мы, европейцы, выступая в чужих интересах. Был создан кризис, который, на мой взгляд, оказался слишком управляем", — сказал итальянский сенатор.