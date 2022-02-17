МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают падать примерно на 2%, рынки по-прежнему оценивают перспективы вокруг поставок этого вида сырья на фоне переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов. "Башнефть" восполнила запасы нефти на 305% в 2021 году

По состоянию на 17.39 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,88% — до 93,03 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до 91,95 доллара за баррель. Днем нефть дешевела в среднем почти на 2%.

Инвесторы следят за продолжением переговоров по ядерной сделке между США и Ираном. Трейдеры оценивают перспективы возвращения иранской нефти на мировой рынок.

"Очевидно, что рынок экстремально дефицитен, и поэтому мы видим некоторые сильные движения ежедневно, и если бы не ядерные переговоры между США и Ираном, стоимость нефти могла бы быть уже трехзначной", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam). По мнению эксперта, именно перспектива возвращения иранской нефти на рынок удерживает нефть в "красной" зоне.

Рынки продолжают отыгрывать еженедельную статистику по нефти в США. По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 1,1 миллиона баррелей вместо снижения на 1,6 миллиона баррелей.