МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на перспективах увеличения предложения на нефтяном рынке на фоне переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,6% — до 92,41 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 91,06 доллара за баррель.
Нефтяные котировки в пятницу утром находятся под давлением перспектив увеличения предложения на рынке "черного золота". Инвесторы продолжают следить за переговорами по ядерной сделке между США и Ираном.
По словами аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, США и их союзники были близки к возобновлению ядерной сделки с Ираном. "Перспективы потенциального выхода на рынок одного миллиона баррелей в день оказали давление на цены на нефть", — добавили эксперты.
Трейдеры в пятницу также ожидают еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю их число увеличилось на 19, до 516 агрегатов.
https://1prime.ru/energy/20220218/836093873.html
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