МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Лукойл" закрыл сделку по покупке у Petronas доли в 9,99% в газовом проекте Шах-Дениз за 1,45 миллиарда долларов, увеличил свою долю до 19,99%, сообщила российская компания.

"Лукойл" сообщает о закрытии сделки по покупке у компании Petronas 9,99%-й доли в газовом проекте Шах-Дениз. Сумма сделки составила около 1,45 миллиарда долларов. В результате сделки "Лукойл" увеличил свою долю в проекте с 10% до 19,99%", — говорится в пресс-релизе