МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Транснефть" в 2021 году предварительно сократила транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" на 21%, до 35,9 миллиона тонн, в 2022 году планирует увеличить до 45,5 миллиона, сообщила компания. Цены на нефть готовятся показать первое недельное снижение с декабря

"Объем транспортировки… экспорт нефти в дальнее зарубежье… "Дружба"… 2020 — 45,5 миллиона тонн… 2021 — 35,9 миллиона тонн, 2022 — 45,5 миллиона тонн", — говорится в презентации "Транснефти".

Как сообщала компания в январе, всего "Транснефть" планирует транспортировать в 2022 году 458,4 миллиона тонн нефти и 36,3 миллиона тонн нефтепродуктов. В 2021 году прокачка нефти, по предварительным данным, составила 449,7 миллиона тонн, нефтепродуктов — 38,9 миллиона тонн. Таким образом, в текущем году транспорт нефти может вырасти почти на 2%, а нефтепродуктов – снизиться на 6,7%.

Первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин в ходе телефонной конференции в пятницу заявил, что прокачка по трубопроводной системе компании в 2022 году может превысить текущий прогноз.

"Динамика первых двух месяцев 2022 года позволяет нам видеть, что, скорее всего, объемы транспортировки нефти и нефтепродуктов будут несколько выше плановых, но эту корректировку мы сможем сделать, только поработав хотя бы два квартала", — сказал топ-менеджер.