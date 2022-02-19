МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В агентстве Argus считают, что спрос на уголь в Европе сохранится на высоком уровне в ближайшие годы. Однако спрос этот будет расти не только в Европе, но и во всем мире. Китайские власти уже намерены полностью загрузить угольные ТЭС, а Индия хочет существенно увеличить добычу буквально за пару лет. Потребности этих двух стран в угле несопоставимо выше, чем в Европе. Не газ, так уголь. Почему Европа не может без России

КИТАЙ: УГОЛЬНЫЕ ТЭС ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

Китайские власти намерены использовать работающие на угле ТЭС на полную мощность, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. Одновременно с этим Пекин не отказывается от планов достичь "углеродной нейтральности" до 2060 года.

Агентство Xinhua сообщило, что китайское правительство окажет поддержку испытывающим "особые трудности" секторам экономики, от которых зависит продовольственная и энергетическая безопасность страны. Сдержать взлет цен на нефть сможет лишь одна страна

По сообщениям Xinhua, на заседании исполнительного комитета Государственного совета под председательством Ли Кецяна был принято решение обеспечить рост поставок угля на ТЭС с целью их полной загрузки и увеличения производства электроэнергии. Это позволит обеспечить растущие потребности промышленности и населения.

Китай является крупнейшим потребителем угля в мире. Прошлой осенью из-за дефицита угля на ТЭС страна погрузилась в энергетический кризис — в сентябре и октябре были ограничены поставки электроэнергии на промышленные предприятия в большинстве китайских регионов. Центральные и региональные власти предприняли чрезвычайные меры для нормализации ситуации с обеспечением электроэнергией промышленных предприятий.

Перебои в поставках электроэнергии привели к замедлению темпов экономического роста во второй половине 2021 года. Преодоление энергетического кризиса и обеспечение энергетической безопасности стало высшим приоритетом китайского руководства.

Благодаря принятым мерам китайские угольные компании смогли существенно увеличить объемы производства. В декабре добыча угля в Китае достигла 384,67 млн т — рекордного показателя за всю историю угольной отрасли страны. Всего в прошлом году добыча составила 4,07 млрд т.

Энергетический кризис в Китае совпал с глобальным энергетическим кризисом и стал причиной подорожания всех видов энергоносителей. При этом газ и уголь подскочили до рекордного уровня.

Ожидается, что в этом году спрос на уголь в Китае продолжит расти, несмотря на протесты со стороны защитников окружающей среды внутри страны и за рубежом. По сведениям западных природоохранных организаций, Китай является крупнейшим в мире источником парниковых газов, которые способствуют глобальному потеплению.

ИНДИЯ ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ

Правительство Индии стремится увеличить добычу угля в стране до 1,2 млрд т к 2023-24 финансовому году. Финансовый год в Индии начинается 1 апреля и завершается 31 марта. Для достижения поставленной цели центральное правительство разработало ряд мер, сообщил министр угольной промышленности Индии Пралхад Джоши. Что будет с ценами на нефть на следующей неделе

По словам министра, программа развития государственной компании Coal India Limited (CIL) предусматривает рост добычи на собственных шахтах до 1 млрд т/год. крупнейшей угольной компании страны. CIL — крупнейшая угольная компания Индии, на долю которой приходится свыше 80% всего добываемого в стране угля.

В 2019-2020 финансовом году добыча угля в стране составила 730,87 млн т. Но в 2020-2021 году из-за пандемии корнавируса добыча снизилась и составила немногим более 716,1 млн т.

В конце прошлого — начале этого года индийские ТЭС также испытывали нехватку угля, в связи с чем во многих регионах страны возникла угроза веерных отключений, включая столичный округ.

CIL уже определила 15 проектов по разработке месторождений угля, которые позволят увеличить добычу на 160 млн т/г.

Кроме того, планируется значительно повысить механизацию процесса транспортировки угля на месторождениях и ввести принцип "одного окна", чтобы облегчить получение согласований и разрешений. Индия — очень бюрократическая страна, поэтому получение от государственных регулирующих органов необходимых согласований и разрешений может затянуться на неопределенный срок.

ARGUS: СПРОС НА УГОЛЬ В ЕВРОПЕ ОСТАНЕТСЯ ВЫСОКИМ

Спрос на уголь в Северо-Западной Европе в ближайшие сохранится на высоком уровне, заявил Алекс Такре, редактор издания Coal Daily International агентства Argus во время проведения на конференции "Argus Уголь России 2022. СНГ и глобальные рынки". Европа увидела шанс избавиться от российского газа: что ждет "Газпром"

По словам Такре, из-за резкого подорожания газа на европейском рынке энергетическим компаниям с октября 2021 года стало выгоднее использовать уголь. Эксперт Argus полагает, что высокий спрос на уголь на Северо-Западе Европы сохранится до 2024 года.

Ожидается, что высокие цены на газ сохранятся в ближайшие годы, поэтому производителям электроэнергии выгоднее использовать уголь. Кроме того, закрытие АЭС в Германии и ряде других стран Европы также поддержит спрос на этот вид ископаемого топлива.

Основным потребителем угля в Европе является Германия. Импорт каменного угля в Германию вырос на 24,5% по сравнению с годом ранее, достигнув 39 млн т. Производство электроэнергии на угольных ТЭС страны в прошлом году выросло на 26,7% — до 54,3 млрд КВт/ч.

В ассоциации импортеров угля Германии VDKi прогнозируют рост импорта угля в этом году до 42 млн т.

Однако эксперт Argus заблуждается. Спрос на уголь в ближайшие годы будет высоким не только в Европе, а во всем мире, поскольку Индия и Китай намерены обеспечить свою энергетическую безопасность в первую очередь за счет угля — самого доступного вида ископаемого топлива. Потребности в угле этих двух стран несопоставимо более высокие по сравнению со всей Европой.