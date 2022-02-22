МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Реакция Запада на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик будет "декоративной", в частности, могут быть введены санкции против "Северного потока 2", который и так не работает, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"На мой взгляд, сейчас российские миротворческие войска выйдут на линию разграничения, после чего военные действия между Украиной и республиками прекратятся. Со стороны экономических санкций против России введут, вероятно, новые, какие-то "декоративные" санкции", — сказал РИА Новости Безпалько. Берлин приостановил сертификацию "Северного потока-2"

По его словам, санкции могут затронуть "Северный поток 2". "Но проект и так не работает. Ну, объявят, и что? Дальше будут бороться с "Северным потоком 2"?— добавил собеседник агентства.

Против "Северного потока 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В свою очередь Россия не раз заявляла, что это коммерческий проект, который выгоден Европе, и призывала перестать упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

Эксперт также ожидает некоторого падения национальной валюты, "но не настолько, насколько этого боятся". "Доллар подорожает на несколько рублей, потом, скорей всего, подорожает обратно. Это в ближайшей перспективе", — предположил представитель совета.

Что касается диалога с Западом, то, по мнению собеседника, он продолжится. "Но он будет продолжаться на совершенно других условиях. Раньше мы выступали в качестве просителей или в качестве вежливых людей, которым приходится разговаривать по принципу "глухой с немым". А теперь, раз вы нас не слышите, раз вы глухие и немые, соответственно, мы будем что-то делать, чтобы вы это увидели", — заключил Безпалько.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.