МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем откатываются назад после достижения максимума с 2014 года накануне, свидетельствуют данные торгов. Ударят, где не ждали: как новые санкции изменят рынок нефти

По состоянию на 15.02 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,25%, до 96,59 доллара за баррель, майских — на 0,44%, до 93,43 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,5%, до 91,44 доллара за баррель.

На рынке нефти в среду днем наблюдается коррекционное снижение цен после того, как торговым днем ранее котировки подскочили до максимума с сентября 2014 года, а цена ближайшего фьючерса нефти марки Brent преодолела отметку в 99 долларов за баррель, при этом за понедельник и вторник стоимость этой марки выросла на 3,5%.

Такому ралли способствовало обострение ситуации вокруг Украины после решения президента России Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. А в соответствующих указах было также поручение обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

После этого ряд иностранных государств, в частности, страны ЕС, США, Великобритания, заявили о намерении ввести новые санкции.