МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Правовых оснований для требования компенсационных выплат немецким компаниям, участвовавшим в проекте "Северный поток — 2", пока нет, заявил Hessischer Rundfunk Info (HR-Info) Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики — ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. Россия может компенсировать Европе нехватку трубопроводного газа

"Нет, для этого пока нет правовых оснований", — сказал Хармс, отвечая на вопрос.

Накануне, после того как Россия признала самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Как заявила на брифинге в среду представитель Минэкономики ФРГ, решение принято в связи с новым "положением дел и юридической ситуацией", в том числе из-за событий на востоке Украины. Чтобы начать заново процедуру сертификации, Минэкономики ФРГ должно подготовить новую справку о национальной безопасности энергетического обеспечения, на ее основании регулятор — Федеральное сетевое агентство — примет соответствующее решение.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" НЕ ОСТАНОВЛЕН ОКОНЧАТЕЛЬНО, ЭТО ЗАДЕРЖКА ПРОЦЕССА СЕРТИФИКАЦИИ — ВОСТОЧНЫЙ КОМИТЕТ НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ

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