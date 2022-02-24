МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "Транснефть" может законсервировать нефтепродуктопровод своей белорусской "дочки" — "Запад-Транснефтепродукт", который поставляет нефтепродукты в Венгрию и Латвию, даже после отмены экологического налога, пишет газета "Коммерсант".

Белоруссия с 2020 года ввела экологический налог на транзит российской нефти и нефтепродуктов, а с 2021 года повысила ставку налога на прибыль для компаний, осуществляющих транзит нефти и нефтепродуктов, с 18% до 50%. Это привело к тому, что прокачка стала сильно сокращаться, и предприятие стало убыточным. В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко обнулил обе ставки.

"Впрочем, говорят собеседники "Коммерсанта", это уже не поможет "Запад-Транснефтепродукту", стоимость активов которого год назад оценивалась почти в 7 миллиардов рублей, сохранить работоспособность", — пишет издание.

По словам пресс-секретаря, советника президента "Транснефти" Игоря Демина, на 2022 год в направлении Латвии нет заявок на прокачку. Поставки в направлении Венгрии пока невозможны из-за акционерного конфликта между швейцарской и украинской сторонами, добавляет газета.

"Транснефть" на протяжении 2021 года изучала вопрос о целесообразности продолжения деятельности своего белорусского дочернего предприятия "Запад-Транснефтепродукт", которое поставляет нефтепродукты от российских и белорусских НПЗ в Венгрию и Латвию, из-за высокой налоговой нагрузки в Белоруссии.