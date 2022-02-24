МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают увеличивать темпы роста и уже прибавляют более 8%, стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле впервые с августа 2014 года превысила 105 долларов за баррель, майский фьючерс WTI — выше 100 долларов с июля того же года, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, когда цены на нефть вернутся к прежним уровням

По состоянию на 13.33 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 8,48% — до 105,06 доллара за баррель. Выше 105 долларов показатель поднялся впервые с 11 августа 2014 года. Майский фьючерс на Brent дорожал на 8,25%, до 101,82 доллара.

Апрельские фьючерсы на WTI росли в цене на 8,64%, до 100,6 доллара за баррель — показатель на таком уровне впервые с 30 июля 2014 года.

Цены на нефть подскочили на фоне геополитической напряженности. Утром в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Также в четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с РФ. На этом фоне усилился риск возникновения перебоев с поставками.

Исполнительный директор Crystol Energy Кэрол Нахл (Carole Nakhle), чье мнение приводит агентство Блумберг, полагает, что ОПЕК может увеличить добычу нефти в случае дальнейшей эскалации конфликта. "Если они (ОПЕК — ред.) увидят, что это будет угрожать стабильности нефтяных рынков, думаю, они выставят на рынок больше баррелей", — отметила аналитик.

Глава отдела сырьевой стратегии голландской банковской группы ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), чье мнение также приводит агентство, полагает, что нефтяной рынок теперь будет следить за тем, как западные страны отреагируют на действия России, вследствие чего рынок будет волатильным.