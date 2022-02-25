МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Скидки на российскую экспортную нефть Urals по отношению к эталону в четверг, 24 февраля, выросли в Европе до исторического максимума: на севере Европы — до 11,65 доллара за баррель, на юге — до 9,96 доллара за баррель, передает международное ценовое агентство Argus. Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее

Североморский датированный — эталонный индекс, который рассчитывается на основе цен на североморские сорта нефти Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll. Цена на североморский датированный в четверг выросла на 6,28 доллара за баррель — до 106,45 доллара за баррель.

"Стоимость Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и Средиземноморье в четверг снизилась до минимального уровня относительно североморского датированного за всю историю мониторинга Argus с 19 сентября 1994 года и со 2 января 1990 года соответственно", — пишет агентство.

Так, скидка на Urals на северо-западе в четверг увеличилась на 4,35 доллара за баррель по сравнению со средой — до 11,65 доллара за баррель. На юге скидка на партии Urals повысилась на 6,96 доллара за баррель — до 9,96 доллара за баррель.