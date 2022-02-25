МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в России без учета газового конденсата в январе составила 10,075 миллиона баррелей в сутки, сделка ОПЕК+ выполнена примерно на 105%, следует из данных Росстата. Покусились на святое: как Запад ударит по нашим нефти и газу

"Нефти без газового конденсата добыто 43,2 миллиона тонн, что на 8,3% больше, чем в январе 2021 года, и на 0,5% больше, чем в декабре 2021 года", — говорится в сообщении службы.

При переводе данного показателя в баррели с использованием коэффициента 7,23 среднесуточная добыча нефти в отчетном месяце составила 10,075 миллиона баррелей. При этом целевой уровень добычи для РФ в январе составлял 10,122 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, сделка ОПЕК+ могла быть выполнена примерно на 105%, следует из данных.

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в январе увеличилась по сравнению с январем 2021 года на 8,1% и составила 46,6 миллиона тонн. По сравнению с декабрем 2021 года добыча увеличилась на 0,7%", — также отмечает ведомство.

Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в РФ в январе составила около 11,019 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов).

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.

В сделке учитывается только нефть, без конденсата. Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.