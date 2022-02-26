МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не исключают возможности введения санкций против энергетического сектора России в связи с эскалацией кризиса на Украине, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Болгария закрывает воздушное пространство для российских самолетов

"Что касается сектора энергетики (РФ), то никакие варианты не исключаются", — сказала она на брифинге.

Псаки добавила, что вводимые санкции предназначены для того, чтобы "нанести ущерб экономике России, а не США". "Это ключевой баланс, которого мы стремимся достичь… Однако, хотела бы подчеркнуть, что возможность введения санкций против энергетического сектора остается. Мы рассматриваем разные варианты", — подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию с целью демилитаризации Украины. Западные страны в ответ начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

Под новые ограничения попали ряд крупнейших российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ. Для нескольких государственных компаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. ФРГ остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".

Кроме того, в США и Евросоюзе периодически звучат заявления, что одним из вариантов может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.

Российские власти заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, чтобы обеспечить бесперебойную работу экономики. Москва таже ведет работу над ответными мерами, однако детали пока неизвестны. Из принятых на данный момент ответных мер – запрет пролетов над российской территорией британским авиакомпаниям.