ХЕЛЬСИНКИ, 26 фев — ПРАЙМ. Сразу несколько крупных профсоюзов в Финляндии расторгли договоры с сетью АЗС Teboil, полностью принадлежащей российскому "Лукойл", из-за военной операции России на Украине, следует из пресс-релизов финских организаций. "Лукойл" купил 50% в проекте "Блок 4" в Мексике

От сотрудничества отказались: профсоюз автомобилистов Autoliitto, профсоюз инженеров Insinööriliitto, профсоюз работников государственного и социального секторов JHL, финская ассоциация домов на колесах SF-Caravan.

По данным финских СМИ, профсоюз инженеров насчитывает около 73 тысяч членов, а JHL — около 200 тысяч членов.

"Профсоюз JHL расторг договор о сотрудничестве с Teboil. Teboil — дочерняя компания российской нефтяной компании "Лукойл". Завершение сотрудничества — это протест против военных действий России в Украине", — говорится в сообщении JHL.

Похожие формулировки в сообщении других финских организаций.

"Профсоюз инженеров в принципе не занимается политикой, но если они (политики) идут на открытую агрессивную войну, это предосудительно", — прокомментировал решение о расторжении сотрудничества руководитель профсоюза инженеров Томми Гронхольм.

Финская ассоциация домов на колесах сотрудничала с Teboil более 30 лет, но решение было принято единогласно, уточняется в сообщении.

Профсоюз работников социального сектора ERTO, сообщает, что правление рассмотрит вопрос о расторжении сотрудничества с Teboil в текущие выходные.

Предприятие Oy Teboil Ab на 100% принадлежит российскому "Лукойл", управляет в Финляндии сбытовой сетью, состоящей из 432 АЗС, 8 нефтебаз и одного газохранилища.