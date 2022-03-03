МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Власти Ирана намерены в самое ближайшее время увеличить экспорт своей нефти на мировые рынки, заявил в четверг министр нефти страны Джавад Оуджи в ответ на решение ОПЕК+ продолжать увеличение добычи нефти. Цена Brent превысила $119 за баррель впервые с февраля 2013 года

Страны ОПЕК+ по итогам заседания в среду решили в апреле продолжить плановое увеличение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.

"Иран готов в самое ближайшее время увеличить объем экспорта нефти на мировые рынки", — приводит агентство Tasnim слова Оуджи.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 миллиона баррелей в сутки.

Иран значительно сократил уровень экспорта своей нефти после того, как в 2018 году бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе в одностороннем порядке Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), введя новые санкции против Ирана, в частности на его энергетический экспорт. С тех пор власти Ирана экспортируют нефть через третьи страны. За последние полгода, по словам президента Ирана Ибрахима Раиси, Тегеран увеличил экспорт нефти на 40%.

Сейчас власти Ирана всеми силами пытаются снять американские санкции, чтобы беспрепятственно экспортировать свои энергетические ресурсы и продукты. Для этого в Вене сейчас проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона, 27 декабря стартовал их восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников. 3 января стороны продолжили диалог в Вене.