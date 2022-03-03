МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к падению в четверг вечером после достижения рекордных уровней как минимум с 2013 года, инвесторы переключили внимание с геополитической повестки на ситуацию по переговорам Саудовской Аравии с Ираном, свидетельствуют данные торгов. Решение ОПЕК+ нейтрально для котировок нефти

По состоянию на 17.38 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 0,49%, до 112,38 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,09%, до 109,39 доллара.

В последнее время инвесторы были обеспокоены вероятностью возникновения энергетического кризиса в свете эскалации конфликта вокруг Украины. За текущую неделю цены на нефть взлетели на 14% по марке Brent и на 18% по марке WTI. Для обеих марок это сильнейший недельный рост с мая 2020 года. В ходе торгов четверга нефть марки Brent превысила 119 долларов за баррель впервые с февраля 2013 года, а WTI — 115 долларов за баррель впервые с сентября 2008 года.

К вечеру четверга ситуация на рынке изменилась, так как вероятность возвращения иранских баррелей увеличилась.

Как сообщает агентство Рейтер, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман ранее заявил, что королевство намерено продолжать "детальные переговоры" с Ираном, чтобы достичь соглашения, которое подойдет обеим сторонам.

На этом фоне нефтяные котировки развернулись от рекордных с 2013 года уровней и стали падать. Ненадолго падение превышало 3%, но затем оно замедлилось, а нефть марки Brent даже вышла в "плюс". Однако закрепиться в "зеленой зоне" ей не удалось.