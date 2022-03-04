МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Спрос на автономные и гибридные солнечные станции в России кратно вырос на фоне обострения ситуации вокруг Украины и падения курса рубля, следует из исследования компании "Умная энергия", с которым ознакомилось РИА Новости. Япония вывела из-под санкций против России сферу энергетики

"На фоне обострения вокруг Украины и падения курса рубля россияне массово переходят на гибридные и автономные солнечные станции", — говорится в исследовании.

Аналитики "Умной энергии" отмечают, что спрос на подобные солнечные установки за период с 24 февраля вырос в 10 раз, а сокращение поставок из Европы и Китая привело к дефициту солнечного оборудования и комплектующих на рынке.

"Последние 10 лет в России 80% покупателей приобретали сетевые солнечные установки. Однако обострение ситуации на Украине резко развернуло спрос в сторону гибридных и автономных станций. Если раньше за такими решениями обращались десятки покупателей в месяц, то теперь счет идет на сотни", — отметил директор по развитию "Умной энергии" Дмитрий Коняев.

С помощью солнечных электростанций граждане хотят обеспечить себя бесперебойным электроснабжением и защитить сбережения, отмечают эксперты. По их данным, автономные солнечные станции первое время в основном приобретали физические лица, а с 1 марта стали также корпоративные заказчики.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.