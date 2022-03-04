МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Прокачка газа по "Ямалу-Европе" из России в Германию с 9.00 мск прекратилась, при этом прямые мощности магистрали забронированы на все газовые сутки, следует из данных немецкого оператора Gascade и площадки аукционов GSA Platform. Транзит российского газа через Украину остается на максимуме

Накануне "Газпром" выкупил мощность "Ямала-Европы" в объеме около 750 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров — почти 20% от общего предложения. Компания может использовать мощность с 8.00 мск 4 марта до 8.00 мск 5 марта.

Объем прокачки с 8.00 до 9.00 мск составил 9,8 тысячи кубометров в час, а с 9.00 мск транзит прекратился вовсе.