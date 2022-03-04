В минэкономики Германии оценили энергетическую безопасность страны
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГЕРМАНИИ ОСТАЕТСЯ ГАРАНТИРОВАННОЙ — МИНЭКОНОМИКИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/energy/20220304/836265925.html
Повышение цен в России
В России дорожают лекарства
Санкции против РФ
Боррель сообщил, что Евросоюз "изучает все меры" против России
Украинский кризис
Шольц заявил, что Путин его не обманывал
Курсы валют
Аналитик предсказал, что будет с долларом к концу марта
Банки
АСВ приняло меры по поддержке заемщиков ликвидируемых банков
Налоги
Госдума приняла пакет законов о новом этапе амнистии капитала в России
Торги
Фондовые биржи Европы падают на 2-3% на статданных по еврозоне
Северный поток-2
Шольц заявил о своевременности остановки "Северного потока-2"
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГЕРМАНИИ ОСТАЕТСЯ ГАРАНТИРОВАННОЙ — МИНЭКОНОМИКИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/energy/20220304/836265925.html
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