МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа, признав, что "зеленая" энергетика не в состоянии немедленно заместить российский экспорт углеводородов. Цены фьючерсов на газ в Европе вновь обновили исторический максимум

"Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер", — написал он в Twitter.

Цены на нефть, газ и продукты их переработки, включая бензин, растут по всему миру из-за событий на Украине.

Маск признал, что наращивание добычи негативно отразится на его электромобилях Tesla. "Однако устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт", — добавил он.

В США сейчас активно обсуждается вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение специальной военной операции на Украине. Белый дом пока выступает против такой меры, доказывая, что она чревата дальнейшим ростом цен на энергоносители.