МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Власти Китая объявили о необходимости активизации работ по разведке и разработке месторождений нефти и газа в 2022 году, следует из обнародованного в субботу социально-экономического плана развития страны. Цены на нефть показали максимальный недельный рост с мая 2020 года

"Необходимо наращивать собственный потенциал по производству ресурсов, активизировать разведку и разработку нефти, газа, полезных ископаемых и других природных ресурсов, совершенствовать систему государственных стратегических резервов", — говорится в документе.

Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в субботу, она продлится до 11 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы страны на предстоящий год.