Китай в 2022 году активизирует разведку нефтегазовых месторождений
Власти Китая: в 2022 году необходимо активизировать разведку и разработку месторождений нефти и газа
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Власти Китая объявили о необходимости активизации работ по разведке и разработке месторождений нефти и газа в 2022 году, следует из обнародованного в субботу социально-экономического плана развития страны.
"Необходимо наращивать собственный потенциал по производству ресурсов, активизировать разведку и разработку нефти, газа, полезных ископаемых и других природных ресурсов, совершенствовать систему государственных стратегических резервов", — говорится в документе.
Пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в субботу, она продлится до 11 марта. В работе сессии принимают участие около 3 тысяч делегатов со всей страны, и в предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы страны на предстоящий год.
https://1prime.ru/energy/20220305/836272378.html
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