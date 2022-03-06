ЛОНДОН, 6 мар — ПРАЙМ. Британско-нидерландская компания Shell пообещала направить прибыль от приобретенной накануне российской нефти на помощь гражданам Украины, говорится в заявлении компании. Visa и Mastercard приостановят свою деятельность в России

В субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал британско-нидерландскую компанию Shell за покупку российской нефти и заявил, что транснациональным корпорациям надо разорвать связи с РФ.

Shell назвала покупку сырой нефти из России "трудным решением", обусловленным необходимостью поддерживать производство бензина, дизельного топлива и других продуктов. "Без бесперебойных поставок сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы энергетическая отрасль не сможет обеспечить непрерывное снабжение населения по всей Европе необходимыми продуктами в ближайшие недели. Грузы из альтернативных источников не прибыли бы вовремя, чтобы позволить избежать перебоев с поставками", — пояснили в компании.

"Мы направим прибыль от ограниченного количества российской нефти, которую мы должны закупить, в специальный фонд. В ближайшие дни и недели мы будем работать с партнерами по оказанию помощи и гуманитарными учреждениями, чтобы определить, где лучше всего разместить средства из этого фонда, чтобы смягчить ужасные последствия этой войны для народа Украины", — отмечается в заявлении.

В корпорации добавили, что продолжат выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно, но "это не может произойти в одночасье из-за того, насколько Россия важна для мировых поставок".

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.