ВАШИНГТОН, 6 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что США обсуждают с Евросоюзом перспективу отказа от покупки нефти у России.
По его словам, сейчас идет разговор с европейскими партнерами, "чтобы рассмотреть скоординированные действия в контексте перспективы запрета на импорт российской нефти".
Он отметил, что накануне созванивался с президентом США Джо Байденом и членами администрации, чтобы поговорить об этом вопросе.
Блинкена подчеркнул важность понимания того, что на международном рынке будет достаточно топлива.
Кроме того, он рассказал, что США обсуждают с Европой меры по усилению давления на Россию.
"Я здесь, чтобы работать с союзниками по НАТО, партнерами из Европейского союза и другими, мы работаем, среди прочего, над дальнейшим усилением того экстраординарного давления, которое уже оказано на Россию", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20220306/836284385.html
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