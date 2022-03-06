ВАШИНГТОН, 6 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что США обсуждают с Евросоюзом перспективу отказа от покупки нефти у России. В Совете Федерации назвали положительные для производства стороны санкций

По его словам, сейчас идет разговор с европейскими партнерами, "чтобы рассмотреть скоординированные действия в контексте перспективы запрета на импорт российской нефти".

Он отметил, что накануне созванивался с президентом США Джо Байденом и членами администрации, чтобы поговорить об этом вопросе.

Блинкена подчеркнул важность понимания того, что на международном рынке будет достаточно топлива.

Кроме того, он рассказал, что США обсуждают с Европой меры по усилению давления на Россию.

"Я здесь, чтобы работать с союзниками по НАТО, партнерами из Европейского союза и другими, мы работаем, среди прочего, над дальнейшим усилением того экстраординарного давления, которое уже оказано на Россию", — сказал он.