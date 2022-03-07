МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США изучает возможность разработать проект закона, предусматривающего запрет импорта нефти и энергоресурсов из России в Соединенные Штаты, заявила спикер Ненси Пелоси. Неожиданно. Европа придумала, как победить российский газ

"Палата в настоящее время изучает (возможность предложения — ред.) строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию. Мы также уполномочим исполнительную власть повышать тарифы на статьи российского импорта", — отметила она.

Конгресс намерен также на этой неделе одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине, заявила Пелоси.

Ранее газета Washington Post сообщала, что администрация Джо Байдена просит конгресс одобрить выделение средств на помощь Украине. Десять миллиардов пойдут на "борьбу с гуманитарным кризисом", помощь украинской обороне, защите энергосети от перебоев и "дальнейшую помощь европейским союзникам".

"Администрация Байдена запросила гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине в размере 10 миллиардов долларов. Конгресс намерен на этой неделе принять экстренное финансирование в рамках нашего законодательства о комплексном государственном финансировании", — говорится в заявлении Пелоси.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, котторые несут ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Как заявило Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских Вооруженных сил развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.



