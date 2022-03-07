ХЬЮСТОН (США), 7 мар — ПРАЙМ. Ежегодная, 40-я по счету энергетическая конференция CERAWeek стартует в понедельник в американском Хьюстоне на фоне продолжающихся колебаний мировых цен на нефть и газ, в том числе из-за ситуации вокруг Украины. Цена нефти Brent превысила 130 долларов за баррель

CERAWeek – крупнейшая международная встреча лидеров энергетической отрасли, экспертов, правительственных чиновников и политиков, лидеров технологических, финансовых и промышленных сообществ, а также новаторов в сфере энергетических технологий, которая традиционно собирает несколько тысяч делегатов, представляющих 900 организаций из 75 стран мира.

Ожидается, что в нынешнем году на этой авторитетной дискуссионной площадке соберется наибольшее за все время число участников. Тематика новой конференции "Темп перемен: энергия, климат и инновации" отсылает к перестройке энергетического рынка и переоценке тенденций его развития под влиянием технологий, геополитических рисков и все более явного акцента на защиту окружающей среды.

"Мировая энергетика находится в критической точке. Достижение амбициозных целей по сокращению углеродных выбросов, а также выработка энергии для растущей мировой экономики потребует нового мышления, инноваций и преобразования данной системы", — пояснили РИА Новости организаторы.

По их словам, и без того непростую ситуацию в мировой энергетике еще больше усложняют рост геополитической напряженности, растущие торговые трения, проблемы с цепочками поставок и пандемия коронавируса. "Из-за всех этих факторов энергетические рынки остаются волатильными и неопределенными", — отмечают собеседники агентства.

Среди докладчиков форума заявлены главы компаний, которые по праву считаются флагманами мировой энергетики, включая BP, Shell, Saudi Aramco, Total, Chevron, Repsol и другие. Тон предстоящим до 11 марта дискуссиям задаст спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, который выступит на церемонии открытия конференции со вступительным словом.

Мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся военной операции РФ стоимость нефти марки Brent в понедельник превысила отметку в $130 за баррель впервые с 2012 года. Исторический максимум цены на Brent был достигнут в 2008 году и составил свыше $143.

Биржевая стоимость газа в странах Евросоюза в условиях острого энергокризиса прошлого года превысила рекордную отметку в $1000 и довольно долгое время колебалась в границах этого показателя. Однако после введения странами ЕС жестких санкций против России из-за операции на Украине цены на газ вновь резко выросли и по состоянию на 4 марта преодолели показатель в $2000 за тысячу кубометров.