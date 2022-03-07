ХЬЮСТОН (США), 7 мар — ПРАЙМ. США признают, что вводимые против России ограничительные меры из-за ситуации вокруг Украины будут иметь "цену", о чем свидетельствуют нынешние колебания на рынке энергоносителей, заявил в понедельник спецпредставитель США по климату Джон Керри. В Венгрии против расширения антироссийских санкций на энергетику

"Эти действия (операция РФ на Украине – ред.) стали ужасным, гротескным нападением на всех нас. На мой взгляд, ясно, что мы должны делать именно то, что сейчас делает президент (Джо) Байден и наши союзники – противостоять. У этого может быть цена, и мы видим, что рынок энергетики сейчас переживает турбулентность", — сказал Керри на открытии международной энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.

Он отметил, что западным странам, вероятно, придется "пожить в этих условиях какое-то время". Высокопоставленный американский чиновник также выразил уверенность, что кризис вокруг Украины не сможет остановить общую тенденцию на переход различных стран к использованию альтернативных источников энергии.

"Газ будет ключевым компонентом в данном переходе", — указал Керри.

Заявление спецпредставителя президента США по климату прозвучало на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала ею военной операции на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.