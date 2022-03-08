МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал не делать мировую энергетику заложницей своих политических разногласий. Перестарались. Ситуация на рынке нефти выходит из-под контроля

Текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий, заявил в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Энергетика – это свет, это необходимость… Происходящее сейчас является еще одним свидетельством того факта, что мы не можем позволить себе ставить под угрозу (нефтедобывающую) индустрию, основываясь на политических и иных соображениях", — сказал Баркиндо журналистам на полях стартовавшей в понедельник международной энергетической конференции CERAWeek.

Стоимость эталонной марки нефти Brent резко подскочила в понедельник и превышала 130 долларов за баррель, американская WTI была близка, но не превысила этой отметки. Исторически максимальная стоимость Brent — 147,5 доллара, а WTI — 147,27 доллара за баррель, они были достигнуты 11 июля 2008 года.

Генсек ОПЕК считает, что нынешняя напряженность на рынке нефти может спровоцировать некоторое снижение спроса, однако альянс не принимает каких-либо решений, поскольку ситуация "меняется ежечасно".

"Нынешняя напряженность на рынке может привести к некоторому снижению спроса. Но опять же, никаких решений не принимается, потому что в данный момент мы ничего не знаем, так как ситуация меняется ежечасно", — сказал Баркиндо.

Он также обратился к мировым лидерам с просьбой перестать политизировать вопрос поставок нефти.

"Мы (ОПЕК) не являемся политической организацией и стараемся, насколько это возможно, находиться в стороне от политики. Мы также продолжаем работать над тем, чтобы деполитизировать поставки нефти…Между нами могут быть разногласия, но, пожалуйста, когда вы приходите в секретариат ОПЕК или встречаетесь виртуально, оставьте их в стороне", — призвал глава организации.

Заявление Баркиндо прозвучало на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала военной операции на Украине.