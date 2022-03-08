МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Россия озабочена давлением на рынке и заявлениями о возможном эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, они подогревают рынок, дискуссия о запрете импорта нефти подрывает основы рынка, создает неопределенности и приводит к существенному ущербу для потребителей, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Новак: Россия готова к отказу Европы от российских энергоресурсов

"Нашу озабоченность вызывают обсуждения и заявления относительно возможности наложить эмбарго и отказаться от российской нефти и нефтепродуктов", — отметил он.

По его словам, на данный момент наблюдается огромное давление на российских партнеров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения, касающееся поставок нефти из России. Но он заметил, что поставки нефти и нефтепродуктов из России сегодня являются наиболее конкурентоспособными для европейского рынка, учитывая развитую нефтепроводную инфраструктуру и логистику морских поставок.

"Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка, создают неопределенности и приводят к существенному ущербу для потребителей", — добавил Новак.

Президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из РФ, но обсуждал это в том числе в ходе контактов с европейскими лидерами в понедельник. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что запрет покупки российской нефти будет иметь серьезные последствия и способен перекосить мировые энергетические рынки.