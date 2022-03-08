ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер сообщил, что законопроект о запрете на импорт российской нефти могут внести на рассмотрение на текущей неделе, сообщает Politico.
"Покидая встречу лидеров демократов в палате, Хойер сказал, что законопроект о запрете импорта российской нефти окажется на рассмотрении "на этой неделе", — сообщил корреспондент издания в своем Twitter.
Ранее на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не ответила на вопрос, подпишет ли президент США Джо Байден законопроект, если его примут. По словам Псаки, Байден еще не решил окончательно о возможности запрета на импорт нефти из РФ.
https://1prime.ru/energy/20220308/836295149.html
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