ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер сообщил, что законопроект о запрете на импорт российской нефти могут внести на рассмотрение на текущей неделе, сообщает Politico. Перестарались. Ситуация на рынке нефти выходит из-под контроля

"Покидая встречу лидеров демократов в палате, Хойер сказал, что законопроект о запрете импорта российской нефти окажется на рассмотрении "на этой неделе", — сообщил корреспондент издания в своем Twitter.

Ранее на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не ответила на вопрос, подпишет ли президент США Джо Байден законопроект, если его примут. По словам Псаки, Байден еще не решил окончательно о возможности запрета на импорт нефти из РФ.