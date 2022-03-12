КАРАКАС, 12 мар — ПРАЙМ. Председатель комиссии национальной ассамблеи Венесуэлы по энергетике и нефти Анхель Родригес заявил в интервью РИА Новости, что страна на фоне введения жестких санкций против РФ в скором времени может начать поставки нефти в США, но этот факт не повлияет на отношения с Россией. Премьер Греции заявил, что вдвое снизил цены на газ на европейском рынке

По его словам, отношения Венесуэлы с Россией углубились в военной, энергетической, научной и сельскохозяйственной сферах и сейчас "нет оснований прерывать комплекс отношений с различными странами, которые могут быть или не быть союзниками Соединенных Штатов".

Эксперты полагают, что США будут вынуждены пойти на поставки нефти из Венесуэлы, чтобы смягчить экономическое воздействие от санкций, введенных против России.

Родригес считает, что переговоры США и Венесуэлы вряд ли будут простыми, так как Штатам придется представить амбициозное предложение, "чтобы прийти к соглашению, потому что определяющим фактором, который нарушает экономическую ситуацию в стране, являются сами США. И речь должна идти именно о смягчении, снятии санкций, считает депутат. О разблокировке финансовых ресурсов в США и Европе, о разрешении на передвижение танкеров, о возврате экспроприированных нефтяной компании Citgo.

"(Санкции США) нарушили нашу деятельность по переработке, добыче, привели к небывалому снижению производства углеводородов… США затруднили покупку технологий и получение (оборудования) для переработки, ввели санкции против компаний, чтобы они не работали в Венесуэле, угрожали странам", — отметил Родригес.

Он добавил, что в прошлом году, "несмотря на все эти криминальные действия" Венесуэла достигла производства 1,043 миллиона баррелей нефти в день и у страны есть возможность нарастить добычу до 2 миллионов баррелей в сутки – это цель, которую уже давно поставил перед нефтяной промышленностью Мадуро.

"В случае если (односторонние) меры будут приостановлены… с учетом того, чего мы уже достигли на настоящий момент, в середине года мы могли бы поставлять энергоресурсы, которые необходимы как США, так и Европе", — сказал он.