Лавров рассказал об интересах России и Катара на рынке энергоносителей
Сергей Лавров: Россия и Катар заинтересованы в координации на рынке энергоносителей
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Катара, что РФ и Катар заинтересованы в координации на рынке энергоносителей.
Лавров отметил, что у стран хорошие перспективы и общая заинтересованность в продолжении координации на мировом рынке энергоносителей, в том числе в рамках форума стран-экспортеров газа.
Кроме того, по словам Лаврова, Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота, для развития инвестиционного сотрудничества в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты президентом России и эмиром Катара.
https://1prime.ru/energy/20220314/836371384.html
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