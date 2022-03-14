МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Катара, что РФ и Катар заинтересованы в координации на рынке энергоносителей. Путин упростил направление нефтегазовых доходов на приоритетные цели

Лавров отметил, что у стран хорошие перспективы и общая заинтересованность в продолжении координации на мировом рынке энергоносителей, в том числе в рамках форума стран-экспортеров газа.

Кроме того, по словам Лаврова, Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота, для развития инвестиционного сотрудничества в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты президентом России и эмиром Катара.